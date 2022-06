’Nathan Aké in het diepste geheim getrouwd met zijn Kaylee’

Columns & Opinie

Trouwen en rouwen: ‘Deze Vaderdag is extra moeilijk voor mij’

Het is zondag Vaderdag. Dat weet ik omdat ik de laatste twee weken word doodgegooid met commercials en e-mails vol reclame of persberichten over deze ‘speciale dag’. ‘Wat is er leuker dan je vader een onvergetelijke dag te bezorgen door samen wat te gaan doen?’ stond in één van de mails die ik kreeg...