Tijl Beckand na corona: ’Het voelt nu alsof ik een heel heftige kater heb’

„Het is oké. Het is goed.Het voelt nu alsof ik een heel heftige kater heb”, zegt Beckand maandag in een aflevering van de YouTube-serie Quarantaine TV.

De presentator voelt zich rillerig en een beetje slapjes. „Ik heb niet het idee dat ik de straat uit kan fietsen.” Beckand denkt dat hij zich voorlopig nog niet volledig de oude voelt. „Ik heb wel het idee dat ik hier nog even op moet kauwen. Dat ik me lang zo voel.”

Bekijk ook: Tijl Beckand geveld door coronavirus

Beckand heeft, sinds hij zaterdag aan zijn mede-presentatoren Ruben van der Meer en Ruben Nicolai in Quarantaine TV onthulde dat hij ziek was, „niet normaal veel berichtjes gekregen.” Zo stuurden onder anderen Ronald de Boer, Jan de Hoop en Quinty Trustfull volgens de presentator beterschapswensen. „Erg overweldigend.”