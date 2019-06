Emma Deckers krijgt rol in film moeder Daphne

„Toen ik terugkwam naar Nederland voor mijn verjaardag in maart, hebben ze gevraagd of ik op casting kon komen en ik dacht meteen ’ja, natuurlijk!’” vertelt Emma, die normaal in Los Angeles woont. Moeder Daphne is ook erg trots op haar dochter: „Ik ben een gelukkig mens.”

De twee dames oefenen ook de teksten samen. „Zij heeft al die jaren The American Academy of Dramatic Arts gedaan in Los Angeles. Als we dan wel eens teksten oefenen, klink ik erg houterig”, vertelt Daphne. Maar dat vindt haar dochter overdreven. Zij is zelf erg tevreden over de hulp van Daphne bij het oefenen van haar teksten.

Het acteertalent heeft Emma van haar moeder, die zelf een rol als Bondgirl te pakken kreeg in Tomorrow Never Dies. Zij werd gecast nadat de regisseur haar op de tribune bij een tenniswedstrijd op Wimbledon had gezien. Daphne ziet daarin ook de volgende stap voor Emma: „Masterplan: je broer gaat Wimbledon winnen en jij gaat dan ook op de tribune zitten.”