Madonna hervat Madame X-tournee in Lissabon

„Madame X keert vanavond terug naar het Coliseu”, schrijft Madonna (61) op Twitter over haar komst naar de Portugese concertzaal. „Ik zie jullie daar!!” Na Portugal reist ze af naar Londen, waar maar liefst vijftien shows op de planning staan. Daarna vervolgt ze haar tournee in Parijs.

De afgelopen maanden heeft de Queen of Pop al meerdere concerten moeten afzeggen vanwege een knieblessure. Ook afgelopen weekend liet ze verstek gaan. Ze had teveel pijn om te kunnen optreden in Lissabon. Fans kregen toen nog geen uur voor aanvang te horen dat de show niet door zou gaan.