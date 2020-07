Iconische gitaar van Elvis Presley wordt geveild

Ⓒ ANP/HH

Een van de bekendste gitaren van Elvis Presley gaat binnenkort onder de hamer, meldt veilingwebsite Gotta Have Rock and Roll zaterdag. De iconische Martin D-18 uit 1942, die tussen 1954 en 1956 in het bezit was van The King of Rock ’n’ Roll, moet volgens experts drie miljoen dollar opleveren.