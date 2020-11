Britse entertainer Des O’Connor (88) overleden

O’Connor is zaterdag in het ziekenhuis ’vredig’ overleden. Een week eerder werd hij daar naartoe gebracht, toen hij een nare val maakte in zijn huis in Buckinghamshire.

In 1958 was O’Connor voor het eerst op tv te zien in de populaire show Sunday Night at the London Palladium. Later begon hij ook met zingen en kreeg hij een grote hit met I Pretend. Vanaf zijn eerste tv-optreden heeft hij vrijwel altijd een eigen primetime show gehad. Des O’Connor werd daarom ook gezien als een van de succesvolste tv-entertainers van het Verenigd Koninkrijk.