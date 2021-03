Premium Cultuur

Viktor Griffioen brengt ode aan zijn muzikale held Johnny Cash

Al vijftien jaar is Johnny Cash een anker in het leven van acteur Viktor Griffioen. „Hij kwam op de cruciale momenten in mijn leven steeds weer om de hoek kijken. Of ik nu liefdesverdriet had of een persoonlijke crisis doormaakte. Ik wist dat ik daar in het theater ooit nog eens iets mee moest doen....