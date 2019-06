Brian Wilson stelt tour uit om mentale problemen

„Tot mijn grote spijt moet ik mijn aankomende tournee in juni uitstellen”, schrijft Wilson op zijn website. „Het is geen geheim dat ik al tientallen jaren kamp met mentale problemen. Af en toe was het ondraaglijk, maar met hulp van doktoren en medicatie kon ik een prachtig, gezond en productief leven leiden.”

Het afgelopen jaar onderging Wilson drie operaties aan zijn rug. Na de laatste operatie voelde hij zich vreemd. „Het was beangstigend. Ik was niet mezelf.” De zanger omschrijft zijn toestand als ’mentaal onzeker’. Wilson benadrukt dat hij de intentie had om de shows in juni te doen, maar op dit moment lukt het hem simpelweg niet.

De oud-Beach Boy schrijft te gaan werken aan zijn herstel en kijkt ernaar uit om iedereen later dit jaar te zien.