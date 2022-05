Justin Bieber verwachtte dat Hailey zijn problemen zou oplossen

„Het is een reis die je maakt. Ik weet nog goed dat ik een emotionele breakdown kreeg omdat mijn huwelijk kennelijk niet de oplossing was waarnaar ik zocht”, vertelt Justin in een interview met Apple Music. „Ik verwachtte dat zij alles wel beter zou maken, maar zo werkt het niet. Het was hard nodig om mezelf eens goed aan te kijken in de spiegel en eerlijk te zijn. Dat ik niet de persoon was die ik dacht dat ik was, wat het resultaat was van onverwerkte trauma’s en levensomstandigheden.”

Waar zijn huwelijk hem niet de rust gaf waar hij zo aan toe was, vond hij die wel in zijn religie. „Ik ben heel open geweest over mijn geloof en hoe me dat heeft geholpen, en nog steeds helpt. Mijn relatie met Jezus heeft me geleerd niet langer zo hard voor mezelf te zijn. Het idee dat ik ben vergeven en dat ’hij’ me dagelijks begeleidt op mijn reis, zorgt ervoor dat ik me elke dag beter ga voelen.”

De zanger hoopt dat ook anderen hun religieuze pad vinden. „Uiteindelijk denk ik dat iedereen hiertoe gemotiveerd zou moeten worden. Want het leven is nou eenmaal niet altijd leuk of makkelijk en om daar bovenop te komen kan heel lastig zijn. Maar als je erin gelooft dat God geen boze man is, maar een lieve, toegewijde en vergevende persoon, die jou graag de beste versie van jezelf wil laten worden, dan kan er veel veranderen. Voor mij heeft dat inzicht in elk geval alles veranderd.”