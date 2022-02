Terug in Amsterdam: Lil Kleine als een dolle naar huis

Sinds hij voorlopig werd vrijgelaten, verbleef Jorik Scholten in Spanje, waar hij te horen kreeg dat verschillende partijen de samenwerking met hem verbraken. Van platenmaatschappij tot feestcafé: zakenpartners trekken de handen van hem af.

Tot overmaat van ramp besloot de officier van justitie in hoger beroep te gaan. Dat dient morgen. De meervoudige kamer neemt dan een besluit of hij opnieuw achter de tralies gaat. De rapper dient zich in elk geval ter beschikking van justitie te houden.

Guardia Civil

Uit het feit dat Lil Kleine zondagavond terugkeerde, valt op te maken dat hij bij de zitting aanwezig zal zijn – óf dat hij liever niet (weer) wordt opgepakt in Spanje. De gevreesde Guardia Civil arresteerde hem vorig jaar, nadat het in een nieuw te openen hotel ook tot een geweldsuitbarsting was gekomen.

Lil Kleine werd op Schiphol opgewacht door vrienden die hem met een auto meenamen naar een onbekende bestemming. Het gezelschap verliet het luchthaventerrein met grote snelheid om eventuele achtervolgende fotografen af te schudden.