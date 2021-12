Kerstspecial All you need is love dit jaar niet vanuit de studio

De kerstspecial van All you need is love is dit jaar anders dan anders. Vanwege de huidige coronamaatregelen is de opzet van het programma gewijzigd en is er voor het eerst geen studio, maakte presentator Robert ten Brink bekend in de RTL 4-talkshow Beau.