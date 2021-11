Premium Het beste van De Telegraaf

Gekooide ’Tiger king’ terug in tweede seizoen Sluit Joe Exotic een deal met de duivel?

De gevangen Joe Exotic laat van zich horen in een nieuwe reeks van Tiger king. Ⓒ Netflix

Dacht dat je alles al had gezien? Vergeet het maar. Dat is in grote lijnen wat Netflix de fans van Tiger king voorschotelt. Na dé lockdownhit van 2020 over de, op zijn zachtst gezegd, excentrieke Joe Exotic en zijn aartsvijand Carole Baskin, verschijnt er nu een tweede seizoen. Met een hoofdpersoon achter de tralies en de ander woest op de makers van de serie, belooft het toch weer een wonderlijke reeks te worden.