Neemt ’Epstein-handlanger’ Jean-Luc Brunel duister geheim over duizend meisjes mee in zijn graf?

’Epstein-handlanger’ Jean-Luc Brunel dood aangetroffen in cel

Jean-Luc Brunel, ex-modellenagent en de vermeende handlanger van misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, is overleden. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Brunel is in de nacht van vrijdag op zaterdag dood aangetroffen in zijn cel in Parijs. Volgens diverse Franse media zou hij zichzelf van het leven h...