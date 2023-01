Familie vermiste Julian Sands: ’We zijn diep geraakt door jullie steun’

„We zijn diep geraakt door de liefde en steun die we ontvangen”, schrijft de familie van de acteur. Ook bedanken de naasten van Sands de reddingstroepen die onder „moeilijke omstandigheden op de grond en in de lucht” hun best doen om Sands te vinden.

Sands is sinds 13 januari vermist, nadat hij ging wandelen in een besneeuwde bergketen in Californië. Donderdag werd de zoektocht naar de acteur tijdelijk gestaakt vanwege aanhoudend slecht weer in de Amerikaanse staat.

De Britse acteur begon zijn filmcarrière met het spelen van diverse bijrollen. In 1984 speelde hij in de films Oxford Blues en The Killing Fields. In 1985 speelde hij een hoofdrol in de film A Room with a View, wat zijn doorbraak betekende.