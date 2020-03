Ex-man (50) Brigitte Nijman onverwacht overleden in Colombia

De zakenman was op reis in Panama en Colombia en stond juist op het punt om weer terug te vliegen naar huis. „Aan de andere kant van de wereld is het ineens helemaal misgegaan. Vlak voor vertrek is hij in elkaar gezakt door een acute hersenbloeding. Niemand zag het aankomen, maar ook kerngezonde mensen kan dit overkomen”, aldus een bron.

Eind vorig jaar maakten Robert en Brigitte aan Privé bekend om, na een huwelijk van tien jaar uit elkaar te gaan. Ze bleven echter bevriend en de zangeres spoedde zich vanochtend dan ook naar de familie om hen bij te staan.

Wanneer het lichaam van Robert naar Nederland kan worden vervoerd is nog niet duidelijk. Volgens naasten kan dit, vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, tot wel twee weken op zich laten wachten. Dochter Pleun schrijft ondertussen: „Mijn lieve vader is gisteren helaas plotseling overleden. Wij hebben intens veel verdriet en hebben gelukkig veel steun aan elkaar. Lieve papa, ik ga je zo ontzettend missen.”