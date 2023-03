Ontmoeting William en Catherine te zien in nieuw seizoen The Crown

Welke gebeurtenissen verder voorbijkomen in het slotseizoen van de Netflixserie over het Britse koningshuis is nog niet duidelijk. Zo zit de dood van prinses Diana in 1997 volgens vakblad Variety niet in de reeks, maar gaat het wel over de periode daarvoor en daarna. Het is nog niet bekend wanneer het zesde seizoen online komt.

The Crown heeft de afgelopen jaren lovende reacties gekregen en meerdere prijzen gewonnen. Ook was er kritiek op het feit dat fictieve situaties als feiten werden gebracht. Netflix besloot daarop vorig jaar een disclaimer toe te voegen bij de trailer van het vijfde seizoen, maar die ontbrak bij de daarna verschenen afleveringen.