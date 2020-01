Cornald Maas: Jeangu Macrooy past in music first-gedachte

„Wij als selectiecommissie waren daar zo door overrompeld dat we dachten, dat moet hem gaan worden voor 2020”, licht Cornald Maas, al jaren vast lid van de commissie, vrijdag toe in het NPO Radio 1-programma Humberto. Cornald had Jeangu sinds 2016 in het vizier, vertelt hij. „Ik kende hem nog niet maar hij heeft een weergaloze stem en présence. Ik ben daar al redelijk snel mee naar de selectiecommissie gegaan, van: die moeten we in de gaten houden.”

Volgens Cornald heeft Jeangu „een hele ontroerende stem die meteen raakt.” „Daar zit een eigen verhaal, een eigen emotie die dwars door alles heen komt. Niet alleen bij Duncan Laurence maar ook bij andere winnaars de afgelopen jaren was dat ook een beetje het adagium. Als je iets uit je ziel laat zien, wat echt is, of het nou dance of rustig is dat maakt niet uit, dan komt het aan en verovert het de harten of geesten of gevoelens van de televoters en jury. Hij past ook heel erg in de ’music first’-gedachte die Duncan vorig jaar uitsprak na zijn overwinning.”

Ziel en persoonlijkheid

„Jeangu is iemand die heel erg staat voor wat hij zelf wil en zijn eigen ziel en persoonlijkheid meeneemt in wat hij zingt”, vervolgt Cornald. „En hij ook een heel overduidelijk charisma heeft als je hem ziet optreden.”

Welk nummer de 26-jarige Jeangu in mei brengt tijdens het Eurovisie Songfestival wordt op een later moment bekendgemaakt.

