Geestig gebakkelei met Gerard Cox in ’Casa Coco’

Nadat hij aan de dijk is gezet door zijn echtgenote van jaren, loopt voormalig kapper Toon (Gerard Cox) met zijn ziel onder zijn arm. Dus gaat de ras-Rotterdammer in op de uitnodiging om met twee bevriende echtparen op vakantie te gaan naar Bonaire. In Casa Coco wacht hem daar meer dan een tropische verrassing.

Wat: komedie

Regie: Bob Wilbers

Met: Gerard Cox, Joke Bruijs, Gijs de Lange

Casa Coco is niet alleen de naam van deze zonovergoten romcom voor senioren, maar ook van het pension waar deze zogeheten ‘Bende van ellende’ al jaren komt. Ze krijgen er desgewenst gewoon stamppot en draadjesvlees voorgeschoteld door eigenaresse Pleun (Joke Bruijs) en haar dochter Coco (Katja Schuurman). Al zou die laatste toch liever wat avontuurlijker koken.

Dat Toon en Pleun elkaar niet voor het eerst ontmoeten, wordt kort na zijn aankomst op het eiland al duidelijk. Ze delen een geschiedenis die een halve eeuw eerder abrupt ten einde kwam. Oud zeer, vooral voor hem. Toch wordt door het aanstekelijke gebakkelei van dit tweetal ook duidelijk dat oude liefde niet roest. Een sprookje waar we graag in willen geloven, zeker als Gerard Cox en Joke Bruijs daaraan gestalte geven.

Aardig is dat dit romantische plotje en de onvermijdelijke obstakels op hun weg naar gezamenlijk geluk zijn ingebed in een breder verhaal. Met snedige dialogen, onder meer van schrijfster Maria Goos, krijgen Richard Groenendijk en Frederique Spigt de de lachers op hun hand. Loes Luca en de onlangs overleden Gijs de Lange slagen daar eveneens in, maar weten daarnaast ook te ontroeren: hij als een man die kampt met steeds meer mist in zijn hoofd, zij als zijn echtgenote die daar liefdevol mee moet leren omgaan.

