Recensie: Anna Schoen speelt aangrijpende solo ’ECHO’

Actrice Anna Schoen komt heel dichtbij via de livestream. Ⓒ Foto Sanne Peper

Wat als het morgen stil blijft? In de voorstelling ECHO staat Anna aan de vooravond van een beladen dag: morgen zal ze de leeftijd bereiken waarop haar moeder is overleden. Zelf was ze nog maar elf jaar toen dat gebeurde, en inmiddels is ze zelf moeder. Een moeder zonder moeder. Eén ding weet ze zeker: als ze morgen overleeft, zal alles anders zijn.