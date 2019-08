Bestaat er zoiets als een poëtische thriller? Die vraag borrelt naar boven tijdens het lezen van de magistrale roman Hars van de Deense auteur Ane Riel. Want zij kan bij tijd en wijle grappig zijn, zoals wanneer oma dood blijkt: „Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt, en zij duidelijk ook niet.” Maar de hoofdlijnen, in de hoofden van haar personages, getuigen van een geheel eigen manier van tegen de wereld aan kijken, eigenzinniger dan we dat normaliter plegen te doen.