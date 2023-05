Premium Het beste van De Telegraaf

Tina Turner was in Zwitserland geen superster: ’Ze wilde een normaal leven’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

De villa van Tina Turner waar ze de laatste jaren van haar leven woonde met haar echtgenoot Erwin Bach. Ⓒ Getty Images

Wereldwijd was Tina Turner, die woensdag op 83-jarige leeftijd overleed, befaamd om haar krachtige stemgeluid en haar energieke optredens. Maar in de Zwitserse stad Küssnacht, waar ze de laatste dertig jaar vertoefde in een villa ter waarde van 70 miljoen euro, stond ze erom bekend een teruggetrokken leven te leiden. De zangeres deed haar eigen boodschappen en haalde zelf haar pakketten op bij het postkantoor.