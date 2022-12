Premium Het beste van De Telegraaf

Portretten, stillevens en landschappen in Dordrechts Museum Na ophef Universiteit Leiden veel belangstelling voor tekeningen Rein Dool

Door Paola van de Velde

Rein Dool.: „Ik werk nog iedere dag. Ik kan het niet laten.” Ⓒ Roel Dijkstra

In goede kunst moet iets naïefs zitten, vindt Rein Dool, die al ruim zeventig jaar bouwt aan een uiterst veelzijdig oeuvre. Hij schildert, maakt aquarellen, gouaches, sculpturen en zingt. „Ik ben een echte vrije jongen.” Maar bovenal is de bijna 90-jarige kunstenaar een uiterst begaafd tekenaar, zoals nu in het Dordrechts Museum is te zien. „Tekenen is voor mijn alles. Het is het begin en het eind.”