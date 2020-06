Standpunten VI-adverteerders weinig veranderd na racisme-uitzending

Voor Gamma geldt dat het bedrijf „continu de campagnes blijft evalueren” en dat het in gesprek gaan met Veronica Inside en Talpa daar ook onderdeel van is en blijft. De Volksbank, het moederbedrijf van SNS, is inmiddels in gesprek gegaan met Talpa. Volgens een woordvoerder was het een open gesprek waarin standpunten werden uitgewisseld en waarin vanuit de zender werd benadrukt dat de uitspraken de verantwoordelijkheid voor de mensen aan tafel zijn.

SNS zendt komende week rondom de laatste VI van dit seizoen niet meer uit, maar dat was al eerder zo opgenomen in de mediaplanning. De vraag of de bank wel of niet zou hebben geadverteerd na de uitzending van maandag was daarom volgens de woordvoerder niet relevant. De uitzending waarin de voetbalanalisten in gesprek gingen over racisme werd ook niet met die insteek bekeken.

Toto en Bavaria

Een woordvoerder van Toto zegt blij te zijn met de ruimte die maandag in het programma werd geboden om over de kwestie in gesprek te gaan. Volgens hem „hebben de mannen aan tafel op hun eigen manier de vrijheid van meningsuiting die ze hebben ingevuld”. De hele zaak doet volgens de woordvoerder verder niets af aan de deal tussen Toto en VI. „Daar is absoluut geen sprake van.”

Bavaria nam eerder al afstand van de vermeend racistische grap die Derksen vorige week maakte over Akwasi. Een woordvoerder was dinsdag niet bereikbaar voor een aanvullende reactie. Al voor de vorige week ontstane ophef besloot de bierbrouwer te stoppen met de sponsoring van Veronica Inside.