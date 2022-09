Cate Blanchett en Colin Farrell prijswinnaars in Venetië

Laura Poitras won al eens een Oscar met haar documentaire Citizen Four over Edward Snowden. Haar nieuwe film All the beauty and the bloodshed is een portret van kunstenaar en activist Nan Goldin en de gepassioneerde strijd die zij voerde tegen de familie Sackler. Die wordt door haar verantwoordelijk gesteld voor de opioïden-crisis in Amerika.

De Australische actrice Cate Blanchett speelt in Tár van Todd Field de eerste vrouwelijke dirigent van een groot Duits symfonieorkest. Op het hoogtepunt van haar roem wordt zij in de film beschuldigd van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag, waarna zij met donderend geweld van haar voetstuk valt. Zij won de Coppa Volpi voor beste actrice voor de tweede keer, nadat zij in 2007 in Venetië al dezelfde prijs kreeg voor haar rol in de alternatieve Bob Dylan-biografie I’m not there.

(Tekst loopt door onder de foto.)

Ⓒ Getty Images

In de uiterst grappige maar minstens zo schrijnende zwarte komedie The banshees of Inisherin van regisseur Martin McDonagh geeft Colin Farrell gestalte aan een Ierse eilandbewoner die van zijn beste vriend (Brendan Gleeson) te horen krijgt dat hij die vriendschap opzegt. Met een geweldige komische timing en de tragiek van een geslagen hond wist de Ierse acteur de jury onder leiding van voorzitter Julianne Moore te overtuigen. Ook het scenario van McDonagh viel in de prijzen.

Met zijn kannibalistische roadmovie Bones and all sleepte de Italiaan Luca Guadigino op het Lido de Zilveren Leeuw voor beste regie in de wacht. Zijn hoofdrolspeelster Taylor Russell werd in Venetië uitgeroepen tot grootste jonge acteertalent.