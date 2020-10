Mindy Kaling heeft tweede kindje gekregen

Het jongetje heet Spencer, verklapte Mindy in The Late Show With Stephen Colbert. „Ja, ik vertel het voor de eerste keer”, zei de 41-jarige actrice, die haar zwangerschap voor het publiek geheim had gehouden. „Dit is nieuws voor veel mensen.”

Mindy beviel twee jaar geleden van dochter Katherine. Ook toen kwam het nieuws als een verrassing. Over haar dochter deelt Mindy bewust erg weinig. Zo plaatst ze op social media nooit foto’s waarop haar gezicht te zien is. Wie de vader is van haar twee kinderen, is ook niet bekend.