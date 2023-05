Celstraf voor Turkse popzangeres Gülsen wegens omstreden uitspraak

Ⓒ AFP

De bekende Turkse popzangeres Gülsen is veroordeeld tot tien maanden celstraf voor een omstreden uitspraak over een islamitische instelling. Haar advocaat wil in beroep gaan tegen de straf die voorwaardelijk werd opgelegd, meldt persbureau DPA.