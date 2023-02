Bevestigt Gordon nieuwe liefde?

Kopieer naar clipboard

Ⓒ BrunoPress

Vorige maand zoende Gordon- (54) bij het afscheidsconcert van Elton John in Australië een onbekende jongeman. Dit was te zien op een video die de zanger later weer verwijderde van Instagram. Woensdagavond deelt Gordon opnieuw op sociale media twee foto’s, waarbij hij met een jongere man te zien is die verdacht veel lijkt op de man uit de verwijderde zoenvideo.