Vijf sterrren voor bevrijdende beeldenstorm ’Spider-Man: Across the Spider-Verse’

Dit vervolg op Into the Spider-Verse, dat in 2018 al een frisse wind door de bioscoop liet waaien, begint niet meteen bij hoofdpersoon Miles Morales. De eerste twintig minuten spelen zich af op Earth 65, de thuisdimensie van Gwen Stacey. Als superheld Ghost Spider heeft zij een vergelijkbaar leven als alle andere spinnenvarianten uit het multiversum, inclusief een strenge vader die niet weet dat zijn dochter eigenlijk de straten van New York veilig houdt. Maar de verschillen met andere verhalen zijn ook direct duidelijk. Deze realiteit is bijvoorbeeld geschilderd, vaak met een grove kwast. Wisselt Gwen van emotie, dan verandert het hele kleurenpalet mee.

Miles zit zelf nog in de wereld die we uit Into the Spider-Verse kennen. Hij krijgt daar The Spot op zijn dak, een zwart-witte vijand die door universums kan reizen en een diepere band met Miles heeft dan je zou denken. Welk gevaar daarin schuilt en hoe Miles weer in contact komt met Gwen, laten we hier nog even in het midden. Het duo krijgt in ieder geval een wilde en vaak heel grappige reis door verschillende realiteiten voor de kiezen. Waarbij de muziek- en animatiestijl steeds weer mee veranderen.

Intussen gebeurt er veel te veel in Across the Spider-Verse om een korte samenvatting te kunnen geven. Nieuwe schurken doemen plotseling op, oude helden blijken anders in elkaar te steken en na het gigantische open einde kun je je zelfs afvragen wie überhaupt de hoofdpersoon is. Vertel je eigen verhaal, roepen schrijvers Phil Lord en Christopher Miller naar hun kijkers, zoals ze dat eerder met The Lego Movie deden.

Dat ze dat nu zelfs voor elkaar krijgen met Spider-Man – de meest gerecyclede superheld van de afgelopen twintig jaar – voelt als een ultieme bevrijding. En de manier waarop is nog het mooiste. Met zoveel wisselende filmstijlen, van vrolijk en energiek tot grimmig en abstract, is Across the Spider-Verse een uithangbord voor hoe ver je met animatie kunt gaan.

✭✭✭✭✭