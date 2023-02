Familie Nicole wilde ingrijpen tijdens MAFS-drama

Uiteindelijk zijn ze nog geen week samen geweest, toch kon Nederland een maand lang meekijken met de mismatch tussen Martijn en Nicole in Married at first sight. Inmiddels zijn ze ook in het programma officieel uit elkaar en kan Nicole vrijuit praten over de veelbewogen tijd die achter haar ligt.

In gesprek met Aran Bade bij RTL Boulevard liet ze weten dat het goed met haar gaat en veel steun te hebben van haar familie en vrienden. Zij hebben sinds de start van het liefdesexperiment met haar meegeleefd . Voor hen kwam het stuklopen van haar huwelijk niet als verrassing.

Zwager

Nicole hield haar naasten namelijk tijdens de opnames doorlopend op de hoogte: „Toen ik belde dat het misging zei mijn zwager meteen ’ik boek nu een ticket en kom eraan!’ Dat kon natuurlijk helemaal niet, maar dat geeft wel aan hoe erg ze me allemaal steunen. Nog steeds gelukkig. Iedereen staat heel erg achter me en begrijpt ook uiteraard mijn verhaal. Zij hebben alle details gehoord.”

VIDEO: Nicole leest tijdens Married at first sight een brief voor en doet een opvallende onthulling.

Drempeltje

Op de vraag of er al ruimte in haar leven is voor een man antwoordt ze aarzelend: „Er is zeker plek voor een man, ik ben hiervoor al lang genoeg alleen geweest, maar ik denk wel dat er nu een drempeltje zit. Het moet wel de juiste zijn.”

Die houding is niet helemaal nieuw, geeft Nicole toe: „Dat is iets wat ik al mijn hele leven heb geroepen. Iets moet meteen goed voelen. En dat ging bij Married at first sight al heel snel mis. Maar, voor de juiste man is er zeker plek.”