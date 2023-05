Premium Het beste van De Telegraaf

Nestor Marco Bakker (85) in Spanje voor Beste zangers: ’Trots dat hij dit nog mag meemaken’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Voor de inmiddels 85-jarige Marco Bakker is het altijd een grote wens geweest om, in de nadagen van zijn carrière, mee te doen aan het populaire televisieprogramma Beste zangers. Die droom gaat nu eindelijk in vervulling. Samen met sterren als Nick Schilder, Douwe Bob en Meau vertrok de bariton afgelopen weekend voor opnamen naar Spanje. „Maar ik mag nog niet verklappen welke liedjes ik ga zingen”, vertelt de bariton. Zijn grote liefde, actrice Willeke van Ammelrooy, geniet intens met hem mee. „Ik ben enorm trots.”