Opbrengst nieuwe Terminator valt tegen

Arnold Schwarzenegger. Ⓒ Kerry Brown

Terminator: Dark Fate heeft in het openingsweekend het meeste geld opgebracht in de bioscopen in Noord-Amerika, maar de opbrengst valt wel tegen. Dat meldt Comscore, het bedrijf dat statistieken over bioscoopbezoek bijhoudt. De nieuwe Terminator was wel de best lopende film van het weekend.