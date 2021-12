Groentesnoepjes Nicolette van Dam meest misleidende product van 2021

Volgens foodwatch zijn de snoepjes misleidend, omdat er evenveel suiker in zit als in sommige andere snoepwaar. „Groentesnoepjes klinken te mooi om waar te zijn, en dat is het ook”, zegt Nicole van Gemert, directeur van foodwatch. „Als je wat groentesapconcentraat in je producten wil verwerken, prima. Maar dit product heeft niets te maken met groente en fruit eten en kan zelfs contraproductief werken. Als je toch die schijn wekt is het niet alleen een marketingtruc, maar ook misleidende marketing.” Foodwatch heeft de prijs inmiddels overhandigd aan een vertegenwoordiger van Let’s.

Feedback

Nicolette van Dam laat in haar Instagram Stories weten dat het ’nooit onze ambitie’ is geweest om het Gouden Windei te winnen. „Ik vind het heel erg goed dat deze prijs bestaat en we gaan de feedback over de communicatie ook zeker meenemen.”

Eerder liet Van Dam al weten het niet eens te zijn met de nominatie. „Want hoewel foodwatch van mening is dat groente en fruit gebruiken een valse marketingtruc van ons is, zijn wij ervan overtuigd dat groente en fruit juist de mooiste ingrediënten zijn om heerlijke producten te maken”, schreef de presentatrice in een reactie aan foodwatch. „En dat is geen marketingtruc, maar voor ons simpelweg een feit.”