Hollywoodcomponist Hans Zimmer vraagt scheiding aan

Zimmer was eerder getrouwd met model Vicki Carolin, van wie hij in 1992 scheidde. Met haar kreeg hij dochter Zoe. Niet lang na de eerste scheiding kreeg de componist een relatie met Suzanne. Met haar heeft hij vier kinderen. Het is niet bekend waarom Zimmer wil scheiden.

De geboren Duitser is bekend als componist van veel grote films waaronder Pirates of the Caribbean, Gladiator en The Lion King. Voor die laatste animatiefilm uit 1994 kreeg hij een Oscar voor Best Original Score. In totaal is hij al elf keer genomineerd voor een Academy Award.