Nieuw album Mika komt in oktober uit

De 35-jarige zanger deelde vrijdag ook meteen de eerste single van zijn plaat My Name Is Michael Holbrook, vernoemd naar zijn echte naam. „Voor iedereen die zo geduldig op nieuwe muziek heeft gewacht”, schrijft Mika, die in 2015 voor het laatst met een album kwam.

Mika gaat met zijn nieuwe schijfje ook toeren. Op 13 februari staat hij op het podium van TivoliVredenburg in Utrecht.

De Brits-Libanese zanger is vooral bekend van hits als Grace Kelly, Big Girl (You Are Beautiful) en Relax (Take It Easy), die alle op zijn debuutalbum Life in Cartoon Motion (2007) stonden. Hoewel Mika daarna nog drie albums uitbracht, was het in Nederland de laatste jaren vrij stil rond de zanger. In Frankrijk had hij meer succes. Daar is hij sinds 2017 te zien als coach in de Franse versie van talentenjacht The Voice.