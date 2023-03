Opnieuw tonnen dwangsom geëist van Peter Gillis

Permanente bewoning van vakantiehuisjes is in veel steden verboden. De Oostappen Groep, het bedrijf van Peter Gillis, heeft echter op meerdere parken arbeidsmigranten illegaal ondergebracht. Dit leidde de afgelopen jaren tot juridische conflicten met verschillende gemeenten, waaronder Terneuzen die nu geld wil zien van de ondernemer.

In oktober 2021 legde Terneuzen het bedrijf van Gillis een dwangsom van twee ton op. Dat maakte weinig indruk: de afgelopen anderhalf jaar vond de gemeente bij een drietal controles nog steeds arbeidsmigranten op het park. Vandaar het besluit om te handhaven en de twee ton te innen.

400.000 euro

Maar daarmee is de kous niet af. Terneuzen heeft de Oostappen groep drie maanden gegeven om daadwerkelijk een eind te maken aan de bewoning door arbeidsmigranten anders dreigt er wederom een fikse dwangsom van maar liefst 400.000 euro.

Daarnaast loopt er nog een juridische procedure bij de Raad van State om een eerste dwangsom van ’slechts’ 100.000 euro waar de Oostappen Groep destijds tegen in hoger beroep ging. Of Gillis overweegt opnieuw in hoger beroep te gaan tegen de nieuwe dwangsommen is nog niet bekend.

Een miljoen

Op 22 maart besloot de Limburgse gemeente Peel en Maas om Gillis een dwangsom van een miljoen op te leggen voor dezelfde overtreding. Ook op die locatie wonen nog steeds arbeidsmigranten waardoor de gemeente dreigt met nog een dwangsom van drie ton als de situatie niet wordt aangepakt.