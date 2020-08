CeeLo Green noemt beledigen vrouwelijke artiesten misverstand

Ⓒ ANP/HH

Rapper en zanger CeeLo Green, bekend van het duo Gnarls Barkley, zegt sorry tegen zijn vrouwelijke collega’s Cardi B, Megan Thee Stallion en Nicki Minaj voor beledigingen aan hun adres. Cee Lo zei eerder tegen Far Out Magazine dat de vrouwen aandacht zoeken met ’wulpse gebaren’ in hun videoclips.