Nick Cannon zou baby nummer 13 met Taylor Swift ’geweldig’ vinden

„Ik ben helemaal voor”, zei Cannon grappend toen Stern de vraag opwierp of hij een kindje maken met Swift in theorie zou zien zitten. „Ze is een geweldige songwriter. Ik vind het tof dat ze zich met haar muziek zo kwetsbaar en open opstelt”, aldus de 42-jarige Amerikaan.

Volgens Cannon hebben hij en de 33-jarige zangeres „zeer gelijkwaardige” ervaring op het gebied van daten. „Ik denk dat ze goed bij me zou passen. Ik denk dat we elkaar best zouden begrijpen.”

Het idee om samen met Swift een kind - zijn dertiende in totaal - te krijgen ziet Cannon wel zitten. „Dat zou geweldig zijn.”