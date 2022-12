Beyoncé checkt werknemers wereldtour op seksueel misbruik in verleden

„Ze voert MeToo-controles uit met betrekking tot de dansers, band en crew, in de hoop dat tijdens de tour een veilige en fijne werkomgeving heerst”, zou een bron hebben gemeld aan The Sun. Ook drank en drugs zijn voor het gehele personeel strikt verboden gedurende de tour, meldt The Sun.

„Omdat touren mentaal afmattend kan zijn, zal haar nieuwe team onderweg ook toegang hebben tot geestelijke gezondheidszorg”, aldus de bron. Die meldt verder dat de Amerikaanse zangeres de band Flo, die pas de 2023 Brits Rising Star Award won, overweegt als openingsact voor haar optredens in het Verenigd Koninkrijk.

De reden voor de MeToo-controles voor haar album zouden de beschuldigingen zijn jegens muziekproducent Detail, waar The Sun in juli over schreef. De producent, die meewerkte aan het liedje Drunk In Love, werd in 2020 opgepakt vanwege seksueel misbruik. Hij werd er onder meer van beschuldigd vijf vrouwen te hebben verkracht. Dat heeft Detail, de artiestennaam van Noel Fisher, altijd ontkend.