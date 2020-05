Filmtheaters: ernstige zorgen over heropening na 1 juni

Dat heeft woordvoerder Friederike Weisner donderdag gemeld. „Er was al veel twijfel of er een protocol kon worden ontwikkeld voor de kleinere bioscopen waarin anderhalve meter afstand kan worden gehouden”, legt ze uit. „Maar de mededelingen van het kabinet van woensdag heeft alleen maar meer vragen opgeworpen voor veel filmtheaters.”

Zo is erg onduidelijk of filmtheaters na heropening nog in aanmerking komen voor de financiële compensatie die de overheid biedt. Daarnaast zijn veel kleinere bioscopen afhankelijk van gemeentelijke subsidies die in deze coronatijd heel onzeker lijken geworden. Dit is ook een probleem waar de kleinere theaters en concertzalen mee worstelen.

Ruzie in de bond

Een ander probleem is dat veel filmtheaters zich niet gehoord voelen in bioscoopkoepel NVBF. De bond heeft de grootste bioscoopexploitant Pathé een coronaprotocol laten opstellen. Maar de arthousebioscopen zeggen dat ze hier helemaal niet in gekend of over geraadpleegd zijn.

Koepel NVBF liet eerder weten dat het conflict hierover is gesust. Maar ondertussen is wel het bestuurslid dat de arthousebioscopen vertegenwoordigde opgestapt. Veel filmhuizen vinden dat de grote bioscoopconcerns en het ministerie bij de coronabesprekingen en -plannen te weinig rekening houden met de kleinere zalen.