Miley Cyrus zoent liever met Harry Styles dan Justin Bieber

Miley omschreef Harry als ’een zeer knappe gast’. „Hij ziet er geweldig uit en ik vind vooral zijn kledingkeuzes gewaagd en geweldig. We zouden dezelfde kledingkast kunnen delen, wat dan wel weer makkelijk zou zijn. Ik denk dat we veel overeenkomsten hebben.”

Styles kwam onlangs in het nieuws doordat hij het eerste mannelijke covermodel van het Amerikaanse modetijdschrift Vogue was en gekleed was in een jurk.

De zangeres moest ook kiezen tussen een kus met Dua Lipa of Cardi B. „Nou, met Dua heb ik al eens gezoend dus laat ik voor iets nieuws gaan dan. Ik ga voor Cardi.”