Kijkplezier voor de nieuwsgierige geest

Hij doceerde als een van de eersten westerse geneeskunst in Japan, waardoor het Nederlands lange tijd de taal van de wetenschap werd in Japan. Ook voerde hij staaroperaties uit. Hiervoor liet hij zich bij voorkeur betalen, niet met geld, maar met mooie spullen. Want Von Siebold hield van interessante lokale objecten, zoals luxe kimono’s, traditioneel Japans lakwerk, prentkunst, opgezette dieren en keramiek.

Toen hij in 1829 uit het land van de rijzende zon werd verbannen op verdenking van spionage, moest hij vrouw en dochtertje achterlaten. Maar zijn kostbare spulletjes reisden met hem mee. In Leiden, waar hij aan het Rapenburg zijn intrek nam in een groot grachtenpand, stelde hij zijn collectie al vroeg tentoon. En sinds 2000 zijn ze ook nu weer hier te bewonderen in het kleine, maar charmante Japanmuseum Sieboldhuis.

Shogun

De geest van de bij leven zo energieke Von Siebold waart er nog steeds rond. Via de audiotour leidt hij de bezoeker zelf rond door zijn voormalige woonhuis en kantoor. Zo vertelt hij over de hofreis die hij als een van de weinige Europeanen mocht maken om eer te bewijzen aan de Shogun (de opperbevelhebber van het Japanse leger). Maandenlang was hij onderweg, schommelend in een draagstoel. Lastig voor een daadkrachtige ’doener’ als Von Siebold, die niet van stilzitten hield.

Behalve de vaste collectie zijn er regelmatig wisseltentoonstellingen te zien. Deze zomer is er een boeiende expositie te zien over het naakt in de Japanse fotografie. Er zijn prachtige foto’s bij van topkunstenaars zoals Araki Nobuyoshi, Moriyama Daido en Izu Kenro. Houd er wel rekening mee dat bepaalde sensuele beelden voor sommigen als ’te expliciet’ kunnen worden ervaren.