Brian May wordt geridderd door koning Charles

„Ik ben blij en dankbaar dat ik deze titel mag ontvangen. Ik zal het ridderschap niet zozeer als een beloning beschouwen, maar meer als een opdracht - een opdracht - voor mij om te blijven vechten voor gerechtigheid”, aldus de gitarist. „En om een stem te zijn voor degenen die geen stem hebben. Ik zal proberen waardig te zijn - om die ridder in glanzend harnas te zijn.”

Jaarlijks brengt de Britse vorst de zogenoemde New Year Honours-lijst uit, waarop Britten staan die het afgelopen jaar van belangrijke betekenis voor het land zijn geweest. Het is de eerste keer dat koning Charles deze lijst publiceert. Ook onder anderen vier vrouwelijke voetballers én hun Nederlandse coach Sarina Wiegman staan vanwege hun winst op het EK op de lijst. Wiegman wordt Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE).