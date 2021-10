Erica Meiland reageert op haatberichten na uitspraken over islam

De realityster ligt onder vuur door de uitspraken die ze doet over moslims in haar nieuwe biografie, die onlangs is verschenen. Ook deelde ze vrijdagavond aan tafel bij talkshowhost Eva Jinek haar mening over de islam, die zij als vrouwenonderdrukking ziet. „Ik vind sowieso dat er niet meer islam naar Nederland moet komen. Hier kun je vrij zijn, hier mag je je eigen keuzes maken. Neem die vrijheid! Maar ja, binnen islamitische families is dat natuurlijk ook moeilijk, want je wordt verstoten. Kijk naar Lale Gül met dat boek: het is een doffe ellende”, zei ze in het RTL 4-praatprogramma.

Na het verschijnen van de biografie en haar optreden bij Jinek zijn de haatberichten op sociale media gericht aan Erica en haar familieleden flink opgelopen, bevestigt ze aan Shownieuws. „Ik ben volgens hen een racist. Maar volgens mij zijn moslims geen ras dus dat kan niet.” Ze is absoluut niet bang en komt ook niet terug op haar woorden. „We moeten gewoon kunnen zeggen wat we willen. Het is mijn mening.”