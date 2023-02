Voormalig kindster Selena Gomez voelt zich ’bevrijd’ van Disney

Soms vindt Gomez, die doorbrak door de serie Wizards of Waverly Place, het nog wel pijnlijk om aan die tijd terug te denken. „Dat komt niet doordat ik me schaam voor mijn verleden, maar doordat ik zo hard heb gewerkt om mezelf te vinden. Ik wil niet meer zien wie ik was, maar wie ik nu ben.”

In haar tijd bij Disney moest de actrice letten op wat ze deed en zei. „Ik was geen wild kind, maar ik was wel te zien bij Disney”, legt ze uit. „Maar ik wilde zelf ook graag het beste rolmodel zijn.”

Gomez vindt het nog steeds belangrijk om het goede voorbeeld te geven en durft inmiddels ook eerlijker te zijn over haar mentale problemen. „Ik was bang wat mensen zouden denken of dat mensen me niet zouden aannemen. Nu denk ik niet meer zo.”