Rachel Hazes openhartig over de band met haar kinderen én Monique

Begin dit jaar vertelde Rachel trots weer smoorverliefd te zijn, maar na een half jaar is er dan toch een einde gekomen aan haar relatie met Mike. „Ik kon hem niet geven wat hij verlangt en dat is aan de ene kant jammer, maar ik ben niet een vrouw die om zes uur de boontjes op tafel heeft staan”, vertelt ze in gesprek met RTL Boulevard. „Ik heb echt twee dagen hartpijn gehad. Ik ben natuurlijk wel een hoop mensen verloren die overleden zijn, maar ik heb nog nooit liefdesverdriet gehad. Ik weet dat ik de juiste beslissing heb genomen, maar toch had ik hartpijn. Dat duurt dan twee dagen en dan moet je ook wel weer doorgaan met de orde van de dag.”

En bij die orde van de dag hoorden óóit de bezoekjes aan haar dochter Roxeanne, maar ook daar is geen sprake meer van. De twee spreken of zien elkaar niet meer. Over de reden van die breuk wil ze niets kwijt. „Ik laat Rox in haar waarde en ik wil daar niets meer over zeggen. Voor hetzelfde geldt is het morgen weer goed en heb ik daar uitspraken over gedaan. Dat moet je niet willen als moeder”, realiseert ze zich. „Ik mis mijn kleinzoon, ik zie hem niet! Dat doet zeer.”

Monique

Ze hoopt dan ook ooit haar beide kinderen weer aan tafel te hebben. „Ik heb weinig wensen, maar dat zou wel een wens van me zijn”, stelt ze. „Ze worden ouder en hebben hun eigen bedenkingen erover. En dat mag ook. Dat moet je ook respecteren als moeder. Dat heb ik met André toen ook gedaan. Het komt vanzelf goed. Geduld”, aldus Rachel. Maar hoe blij ze ook is dat ze haar zoon wél weer in haar armen mag sluiten, met zijn partner Monique heeft ze nog altijd weinig op. „Al wordt ’ie honderd jaar met die vrouw, ik vind het prima. Ik gun hem zijn geluk. Of het nou Monique is of Klaartje of Jozien, ik vind het allemaal goed. Als ’ie morgen thuis komt met een vrouw van tachtig met drie gebitten vind ik het ook goed. Ja, ik wil toch even een sneer geven!”

Ze denkt dan ook niet dat het ooit goed zal komen tussen haar en Monique. „Ik heb niet zo veel met Monique. En ik kan geen komedie spelen, kon ik het maar wel, dan was het allemaal veel makkelijker geweest. Maar dat zeg ik, het is een goede vrouw, alleen... Het is ook niet aan mij, ik hoef niet met haar samen te wonen. Het is goed zo.” Ze geeft wel toe het erg jammer te vinden dat het niets is geworden met Bridget. .„Ik draag haar een warm hart toe. Dat is geen geheim. Maar ook dat is niet aan mij, maar ik heb met Bridget een hele leuke tijd gehad en nog steeds. Ik ga haar nooit laten vallen.”