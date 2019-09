Countryduo Bellamy Brothers woest op KLM-medewerkers

„We handelen het nu af bij de transfer desk maar we zijn erg aangeslagen dat we door jullie luchtvaartmaatschappij als criminelen werden behandeld”, schrijft het duo. Ook over het vervoer van de instrumenten zijn de mannen niet te spreken. „Jullie hebben onze waardevolle muziekinstrumenten verdeeld.”

Wanneer KLM zijn spijt betuigt, vinden ze dat ’te weinig, te laat’. „En weinig compensatie. Als mijn werknemers op deze manier zaken deden, zou ik ze ontslaan. Jullie klanten zijn alles.”

De Bellamy Brothers kwamen via Amsterdam terug van een optreden in Duitsland. De muzikanten worden zaterdag verwacht in Noorwegen.