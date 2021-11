’Hallmark staakt samenwerking Meilandjes na anti-islam uitspraken Erica’

Het bedrijf verkocht Meiland-boeketten en kaarten met uitspraken van de familie, maar deze zijn niet langer op de website te vinden. Erica laat aan Shownieuws weten dat de samenwerking zonder overleg is beëindigd. „Ze zijn even in beraad gegaan en tijdens het beraad hebben ze de collectie offline gehaald. Wordt vervolgd. We leven in een vreemde maatschappij tegenwoordig.”

Hallmark was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

’Pinguïns’

In het boek Erica: de motor achter de Meilandjes schrijft Erica dat ze de invloed van de islam in Nederland te groot vindt. „Subsidies voor moskeeën, islamitische scholen, van mij hoeft het allemaal niet. Je haalt de ellende hier naartoe. In de islam zie je gewoon heel veel uitwassen.”

Bovendien laat ze weten geen fan te zijn van hoofddoekjes en de boerka. Vrouwen die een boerka dragen omschrijft ze als ’pinguïns’. „Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wilt toch de wind in je haren voelen? Dat is vrijheid. Ik ben ook voor een boerkaverbod. Rot op joh. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier.”