Huis Kylie Jenner compleet gevuld met verjaardagsrozen

In de video is te zien hoe Kylie haar voordeur doorwandelt en een zee van rozen ziet, waar dochtertje Stormi doorheen aan het kruipen is. „Mijn huis is bedolven onder de rozen en ik ben nog niet eens echt jarig, oh my god!”

Kylie laat eveneens het kaartje zien dat Travis voor haar geschreven heeft. „Van harte gefeliciteerd! Dit is pas het begin. Ik houd van jou!”

Travis en Kylie zijn sinds april 2017 samen en verwelkomden hun dochter Stormi in februari 2018.