Kroon op het werk van Nederlandse circuskoning Henk van der Meijden ontvangt oeuvreprijs van prinses Stéphanie

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Henk van der Meijden met zijn vrouw Monica en dochter Elisa. Ⓒ Paul Tolenaar

Tijdens het Internationaal circusfestival van Monte Carlo is Henk van der Meijden onderscheiden met een oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de circuswereld. „Het is geweldig dat prinses Stéphanie, in de geest van haar vader, dit festival levend houdt!”