Premium Het beste van De Telegraaf

Bizar hoe de nieuwe serie raakt aan de trieste actualiteit Jack Ryan 3: op de huid van de Russische nachtmerrie

Door Willem Schouten Kopieer naar clipboard

Zelden is een thema voor een politieke thrillerserie zo dicht op de huid van de naargeestige actualiteit gekozen als die van de derde jaargang van Jack Ryan op Prime Video. Want waar Ryan de afgelopen seizoenen achter moslimterroristen en cokebaronnen aanging draait het in seizoen drie om Russen die hun zinnen hebben gezet op grote delen van Oost-Europa. Oekraïne en nog heel wat meer. En zelfs nucleaire opties worden niet geschuwd